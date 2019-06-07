Onyekuru olmazsa Bruma gelecek

Transfer döneminde Babel dışında bir kanat oyuncusu daha kadrosuna katacak olan Galatasaray'ın, A planı Onyekuru'yu kiralamak olacak.

Önümüzdeki hafta İngiltere'de Everton ile masaya oturacak olan Galatasaray, Nijeryalı oyuncuyu 1 yıl daha kiralamak için teklifini sunacak. Onyekuru'nun da Galatasaray'da kalma isteği ve bu sezonki performansı ile birlikte sarı kırmızılılar, Everton ile anlaşma zemini arayacak.

Onyekuru'nun transferinde pürüz çıkarsa Galatasaray kanat oyuncusu arayışını sürdürecek.

Bruma'nın isminin de masada bulunduğu ancak Portekizli oyuncunun maliyetinin uygun olması halinde transferin son çeyreğinde Alman ekibi ile temasa geçileceği belirtildi. Leipzig'de forma şansı bulamayan Bruma'nın alternatifler arasında yer aldığı ve Onyekuru başta olmak üzere, listedeki isimlerden olumsuz yanıt alınırsa harekete geçileceği öğrenildi.

Leipzig forması giyen Bruma, geçtiğimiz seozn 27 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Alman kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, şimdiye kadar Portekiz Milli Takımı'nda 7 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

(Futbol Arena)