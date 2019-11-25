Onyekuru tamam sıra Monaco’da!
CİM-BOM geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Henry Onyekuru ile takıma tekrar dönmesi konusunda anlaştı.
- Star Spor
22 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, Galatasaray’ın teklifine “Tamam” derken, gözler sezon başında imza attığı Monaco’ya çevirildi. Yönetim, Onyekuru’nun 1.5 sezonluğuna kiralanması için Fransız kulübüne 1.5 milyon euro önerip beklemeye geçti. Monaco’dan onay çıkarsa transfer devre arası gerçekleştirilecek.
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