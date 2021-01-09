İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ocak 2021 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3748
  • EURO
    9,0358
  • ALTIN
    438.119
  • BIST100
    1540.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Onyekuru ve ailesi 10 bavulla İstanbul'a geldi
Spor

Onyekuru ve ailesi 10 bavulla İstanbul'a geldi

Galatasaray'a transferi gündemde olan Henry Onyekuru, bu sabah ailesini İstanbul'a bırakarak aktarmalı olarak Fransa'nın Nice kentine gitti.

DHA09 Ocak 2021 Cumartesi 16:19 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 16:21
ABONE OL

Transferde adı Türk kulüpleriyle ile anılan Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru ve ailesi bu sabah İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı olarak Fransa'nın Nice şehrine uçarken, ailesi İstanbul'da kaldı. Beraberlerinde 10 bavul ile ailesini İstanbul'da bırakan Nijeryalı kanat oyuncusunun kulübü ile işlemleri halledip İstanbul'a geleceği belirtildi.

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'ın adı transferde Türk kulüpleriyle anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak 'Ayrılmak istiyor' şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili bu flaş gelişmenin yaşanması heyecan yarattı.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde Nijerya'nın başkenti Lagos'tan İstanbul'a gelen Henry Onyekuru daha sonra aktarmalı olarak Fransa'nın Nice şehrine uçtu. İstanbul'da kalan yıldız futbolcun ailesinin 3 üyesi ve beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.