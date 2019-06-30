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Onyekuru yuvada kalıyor

Sarı-Kırmızılılar, Nijerya Milli Takımı’nda fazla şans bulamadığı için Premier Lig’de oynaması zora giren oyuncu ile anlaştı. Aslan, 1 milyon euro kiralama bedeli ile Everton’ın kapısını çalıp, cevap beklemeye başladı.

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HENRY Onyekuru’nun bir sezon daha Sarı-Kırmızılı formayı giymesi için harekete geçen Galatasaray, hedefine ulaşmak üzere. Everton Kulübü, Nijerya Milli Takımı’nda yeteri kadar şans bulamadığı için oynatmakta sıkıntı yaşadığı oyuncuyu yeniden kiralamak fikrine sıcak bakıyor.

DİĞER TEKLİFLERE RET

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Cim-Bomlu yöneticiler öncelikle Onyekuru ile konuşup, takıma dönme sözü aldı. 22 yaşındaki oyuncu da Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmenin ardından, kendisine talip olan diğer takımların yaptığı teklifleri geri çevirdi.

200 BİN EURO ZAM

Galatasaray, Onyekuru ile söz kestikten sonra Everton ile görüşmeye başladı. Geçen sezon 800 bin euro karşılığında kiralanan Nijeryalı oyuncu için Aslan bu kez 1 milyon euro teklif edecek. İngilizler’in olumlu cevap vermesi durumunda açıklama bu hafta yapılacak.

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