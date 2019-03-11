Onyekuru: Yüzde 100'ümüzü verdik ve kazandık

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, 5-0'lık Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Onyekuru'nun açıklamaları şu şekilde;

"Ben gol atıyorsam tek başıma atmıyorum. Takım arkadaşım olmadan tek başıma gol atmam mümkün değil. Yüzde 100'ümüzü verdik ve kazandık. Kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Deplasman maçları daha zor geçiyor. Bugünkü oyun mantalitesiyle önümüzdeki maçlara çıkmalıyız."