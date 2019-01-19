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Onyekuru'dan Fatih Terim'e mesaj: Sol kanatta oynamak istiyorum

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, Anakragücü'nün 6-0 mağlup eden Galatasaray'da hat-trick yaparak yıldızlaşan Henry Onyekuru, maç sonunda basına açıklamalarda bulundu.

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Konuşmasının başında 2019'a iyi bir başlangıç yaptıklarını ve rakiplerine olan saygılarını kaybetmeyerek oynadıklarını aktaran Nijeryalı yıldız, "Başlangıçlar çok önemlidir. Biz de 2019'a iyi başladık. Rakibimize olan saygımızı kaybetmeyerek iyi bir oyun oynadık." dedi.

Arabistan'a transfer olan Garry Rodrigues ile kanatları paylaşan Onyekuru, bundan sonra sol kanatta oynamak istediğini sinyallerini verirken, "Hocamın vereceği karara göre elimden gelenin maksimumunu yapmaya çalışıyordum. Garry gitti ama benim daha rahat oynadığım yer sol açık ama son karar hocanın." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda giden oyuncuların ardından Fatih Terim tarafından daha çok sorumluk verileceği hatırlatılması üzerine Onyekuru, "Bu sorumlulukta önemli olan takımımın ve hocamın verdiği görev, destektir. Takımıma faydalı olmaya devam edeceğim." diyerek görüşünü paylaştı.

(Sporx)

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