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Spor

Onyekuru'dan sonra Garry Rodrigues de Olympiakos'ta

Yunanistan takımı Olympiakos, Henry Onyekuru'dan sonra Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 11:48 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 11:48
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Yunanistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympiakos, orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

Yunan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Rodrigues, sarı-kırmızılı takımla 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Rodrigues, kariyerlerini Yunan ekibinde sürdüren eski Galatasaraylı Henry Onyekuru ve Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'nın takım arkadaşı oldu.

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