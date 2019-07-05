Onyekuru'nun kaderi belli oldu
Galatasaray’ın geçen sezonki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Henry Onyekuru yeniden Florya’nın yolunu tutuyor.
Everton kulübü, Nijeryalı futbolcunun bonservisi için beklediği yüksek teklifleri alamayınca yelkenleri suya indirdi.
İngilizler en uygun seçeneği, bir yıl daha Onyekuru’nun Galatasaray’da oynaması olarak gördü ve sarı-kırmızılıların kiralık teklifine olumlu cevap verdi.
Türkiye
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