Onyekuru'yu Everton'a getiren menajer Mogi Bayat hapse girdi

Belçika'da şike skandalının ortaya çıkmasıyla birçok yönetici ve menajer hapse girdi. Hapis yoluna düşenlerden birisi de menajer Mogi Bayat oldu.

Transferde para aklama ve maç şikesi suçlamasıyla hapse atılan İranlı menajerin Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru transferinde önemli pay sahibi olduğu belirtildi.

ONYEKURU'YU EVERTON'A GETİREN KİŞİ

İngiliz basınının haberine göre Bayat, 8 milyon euroya Onyekuru'yu Eupen'den Everton'a transfer ettirdi, ardından kiralık olarak Anderlecht'e yollanmasını sağladı.

Everton'da forma şansı bulamayan Onyekuru, bu sezon başında da Galatasaray'a kiralanmıştı.

(Skorer)