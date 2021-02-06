Club Megasaray Open II'de yarı final heyecanı

DHA 06 Şubat 2021 Cumartesi 00:22 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 00:22

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen toprak kort turnuvası Club Megasaray Open II'nin Jaume Munar ve Jozef Kovalik'ı karşı karşıya getiren çeyrek final mücadelesinde 3 saat 22 dakika süren maratonda gülen taraf 2 numaralı seri başı Jaume Munar oldu.

İspanyol raket Munar ilk seti 7-5 ile hanesine yazdırdı, ikinci sette Slovak raket Kovalik 5-3 geriden geldiği seti 7-6 ile kazanarak maçı final setine taşıdı. Munar final setini baştan sona domine ederek 6-1 kazandı ve yarı final biletini cebine koydu.

Günün 2 saat 49 dakika süren bir başka çeyrek final mücadelesinde ise İtalyan Alessandro Giannessi, Şilili tenisçi Alejandro Tabilo'yu 5-7, 7-5, 6-1 ile saf dışı bırakarak son dört raket arasında yerini aldı. Giannessi yarı finalde Jaume Munar ile eşleşti.

Arjantin düellosunda ise Tomas Martin Etcheverry, kariyerinde 21 numaraya kadar yükselen Leonardo Mayer'i 6-3, 6-4 yenerek yarı finale yükseldi. Etchverry yarı finalde Facundo Bagnis'i 6-3, 7-6 ile turnuvanın dışına iten Carlos Teberner ile eşleşti.

ÇİFTLERDE FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta Club Megasaray Open I'de kupaya uzanan Denys Molchanov / Aleksandr Nedovyesov ikilisi Brezilyalı Rafael Matos / Felipe Meligeni Rodrigues Alves çiftini 3-6, 7-5, 10-8 yenerek finale adını yazdırdı. Molchanov / Nedovyesov çiftinin şampiyonluk yolundaki rakibi Treat Huey / Sem Verbeek tandemini 6-2, 6-7, 10-5 yenen Robert Galloway / Alex Lawson ikilisi oldu. Çiftlerde şampiyonu belirleyecek karşılaşma yarın saat 11.00'de başlayacak.