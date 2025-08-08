Operi: Olumsuzluklara rağmen kazanmayı bilmek gerekiyor

İstanbul Başakşehir'in Fildişi Sahilli futbolcusu Christopher Operi, "olumsuz ve zor şartlarda" galip gelmenin önemine dikkati çekti.

Operi, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Zor müsabakayı kazandıklarını vurgulayan 28 yaşındaki sol bek, "Maça iyi başlayamadık ama karakter ortaya koyduk. Sentetik sahada oynamak zordu. Bu tip şartlarda kazanmak çok önemli oluyor. Bütün olumsuzluklara rağmen kötü zamanlarda da kazanmayı bilmek gerekiyor. Biz bugün bunu yaptık." ifadelerini kullandı.

Viking mücadelesinin ikinci golüne imza atan Christopher Operi, "Umut'u gördüm ve pas için yanına gittim. Orada topu aldığımda çok fazla soru sormuyorum kendime. Tereddütte kalmıyorum. Sevdiğim bir nokta. Çaprazdan vurmayı denedim ve şans yüzüme güldü." diye konuştu.