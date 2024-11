Mete Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyondaki yönetim değişiminde Beşiktaş'ın öncü olduğunu savunarak, "Göreve geldikten sonra Türk futbolunda bir değişim söz konusu oldu. Federasyondaki değişimin en büyük öncüsü Beşiktaş olmuştur. Sadece delegelerle gidip oy vermekle kalmadık. Orada çalışmalar yaptık, bazı kulüplerin fikirlerini değiştirmesine sebep olduk ve federasyondaki değişimi sağladık. Camiamızın sesini dinledik. Eski yönetimle ilgili muzdarip olduğumuz konular vardı. Eski başkanımızın muzdarip olduğu konular vardı. Burada Beşiktaş başkanına parmak sallandı. Bunları gözlemledik, camiamızın sağduyusunu dinledik ve TFF yönetiminin değişiminde öncü olduk." diye konuştu.

"TFF YÖNETİMİYLE BEŞİKTAŞ KULÜBÜNÜN BİR SORUNU YOK"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vaatlerini yerine getireceğine inandıklarını söyleyen Vardar, bazı kulüplerin yöneticilerinin sürekli federasyonda olduğunu ve bu durumun rahatsızlık oluşturduğunu aktardı.

"TFF yönetimiyle Beşiktaş Kulübünün bir sorunu yok. Orada çok yakın ve güvendiğimiz dostlarımız var." diyen Vardar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İbrahim (Hacıosmanoğlu) Bey'i iyi tanırız, delikanlı taraflarını biliriz. Verdiği sözleri tutacağıyla ilgili şüphemiz yok ama TFF ile sorunumuz var. Bu da bugünün sorunu değil. 20 senedir yapılanma var orada. Bazı kulüplerin arka bahçesi olmuş orası. Bazı kulüplerin yöneticileri haftanın 6 günü orada. Çay, kahve içmeye gidiyorlar. Ne işiniz var orada sizin? Kısa zaman içinde belirli noktalarda gerekli önlemleri almak için elimizden geleni yapıyoruz. Her şeyi ifade edemeyiz. Her çıkardığımız sesi de ifade edemeyiz. Federasyon yönetiminin sorumluluklarını yerine getireceğiyle ilgili bir şüphemiz yok. MHK'de daha önce oluşmuş kadrolar, kurullarda değişimin bir an önce sonuç vermesi ve Türk futbolunun daha iyi noktalara gelmesi için ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerekiyor. Sonuna kadar yanlarındayız. Ürkmeden doğruları yapsınlar. Bunu yaparlarsa doğru yolda olacaklarına eminim. Baskıların önünde eğilmesinler. Orta ve uzun vadede aynı zihniyet devam ederse, onların da yanında olmayacağız."

"CAMİAMIZIN BEKLENTİSİ KISA VADEDE BU İŞE BİR ÇÖZÜM BULUNMASI"

Hakem camiasına kimsenin güveninin kalmadığını savunan siyah-beyazlı yönetici, VAR'da yabancı hakem talebinde ısrarcı olduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"TFF Başkanı, 'Hakem hata yapabilir, VAR hata yapmayacak.' dedi. Bununla ilgili çalışmalar var. VAR hakemlerinin yabancılardan seçilmesi noktasını takip ediyoruz. 50 yaşındayım, 45 senem futbolun içinde geçti. Bir hakemin sahaya çıktığında vücut dilinden o maçı nasıl yöneteceğini hissediyorum. Ben bunu yapıyorsam, federasyondaki yetkililer bunu gözlemleyemez mi? Şimdiden başlasak 3 sene sonrasının planlamasını ancak yapabiliriz ama bir yerden başlamak lazım. Geçmişte hata daha net yapılıyordu. Teknolojinin olduğu yerde, eğitim süreçlerinin olumlu olduğu yerde hakem nasıl bu kadar fazla hata yapabilir? İçlerinde kötülük, art niyet olması lazım. Teknolojinin olduğu yerde galibiyette, mağlubiyette, beraberliğe müthiş etkileri olabiliyor. Bir erozyondan geçiyoruz. Güven yok. Hakem camiasına güven minimum seviyede. Hakemler de çıksın, varsa onlar da bizden şikayetlerini söylesin. Çıksın onlar da konuşsun. Beşiktaş Kulübü bu konudan çok muzdariptir. Artık bu konuyla ilgili sinir sistemimiz zor durumda. Camiamızın da beklentisi kısa vadede bu işe bir çözüm bulunması. TFF yönetimine çok iş düşüyor. Futbol ailesinin bekleyecek zamanı ve tahammülü yok."

"ÖNEMLİ OLAN BİZİM KENETLENMEMİZ VE BİRLİK OLMAMIZ"

Hakem hataları nedeniyle zirveden uzaklaştıklarını ileri süren Mete Vardar, "Rekabet ettiğimiz kulüplerin hakemlerle aldığı puanları çıkartın, bizim hakemlerle kaybettiklerimizi yan yana koyun. Yukarıda eşit puana sahip kulüpler göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de liderin 10 puan gerisinde olduklarını hatırlatan siyah-beyazlı yönetici, "Trabzonspor maçında penaltımız verilse... Galatasaray maçında iyi oynamadık ama 2 kırmızı kart var. 9'a 11 oynayacaktık. Galatasaray o maçı kazanabilir miydi, mümkün mü? Başakşehir maçında Rashica'nın penaltı pozisyonu var. Sadece penaltı değil, hakem 20 dakika ileri çıkartmadı bizi. Sonra toplayın puanları. 'Havlu attınız.' diyenler bunları koysun, biçsinler. 'Hakemlerden de sorumlusunuz.' diyecekler. Bununla ilgili elimizden geleni yaptığımızı söylüyoruz. Anlatılamayan şeyler de olabilir. Arka planda çalışıyoruz. Her dakika çıkıp bunu yaptık diyemeyiz. 13 kişilik yönetim kadromuz ve başkanımız cansiperane gayret gösteriyor. Hep beraber bu ölü toprağını atacağız, buradan çıkacağız. Rekabet ettiğimiz kulüpler de bunları yaşayacaktır. Önemli olan bizim kenetlenmemiz ve birlik olmamız." değerlendirmesinde bulundu.

"PUAN KAYIPLARI OLABİLİR AMA PES ETMEK YOK"

Mete Vardar, hiçbir kulvarda havlu atmadıklarını ve yarışın içinde olduklarını belirterek, "Göreve başladığımız zamanki heyecanla bugün arasında büyük bir olumlu farklılık olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş Kulübü, Türkiye'nin en eski kulübü. Sportif başarı anlamında beklentiler de çok fazla oluyor. Biz aynı zamanda taraftarız. Camianın ve taraftarın beklentilerini yakından takip ediyoruz. Biz de aynı hislere sahibiz." dedi.

Göreve geldikten sonra ilk hedef gördükleri Türkiye Kupası'nı kazandıklarını hatırlatan Vardar, şöyle konuştu:

"Türkiye Kupası, bu sezon Beşiktaş'ın Avrupa serüvenini başlattı. Bu hem maddi hem de prestij olarak çok önemliydi. Türkiye Kupası, Süper Kupa'yı oynamamıza etken oldu. Süper Kupa da tüm Beşiktaş camiasının özlediği, senelerdir hasret duyduğu, 40 bin Galatasaraylının önünde 5-0 maçı kazanarak o heyecanı yakaladı. 2,5 ay geçti. Bu zaman zarfında 3'ü geçen seneden devam eden 11 transfer yaptık, 8 yeni oyuncu aldık. 30 oyuncuyla mukavele feshettik. 10 ayda 2 kupa aldık. Biz yarışın içindeyiz. Nasıl ki 3 hafta içinde 8 puan kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedebilir. Göztepe maçında taraftarımızla beraber o maçı kazanacak ve yola çıkacağız. Bu uzun bir yolculuk. Puan kayıpları olabilir ama pes etmek yok, mücadeleye devam ediyoruz. Beşiktaş'ın bugününü kurtarmak için gelmedik. Biz kulübe yeni baştan hizmet vermek üzere geldik. Sadece futbol takımı olarak düşünmemek lazım. Orta ve uzun vadeli planlar yaparak geldik. Görev süremizin sonunda geriye dönüp bakınca Beşiktaş'a sadece kupalar değil Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır bir yönetim anlayışıyla hizmet eden bir grup olmak istiyoruz."

Hasan Arat yönetiminin kısa vadeli katkı sağlamak için göreve talip olmadığını aktaran Mete Vardar, "Serdar Bilgili döneminde 4,5 yılda 1 şampiyonluk almışız. Yıldırım (Demirören) Bey'in zamanında 8 yılda 1 şampiyonluk, Fikret Orman döneminde 7,5 yılda 2 şampiyonluk almışız, Ahmet Nur Çebi döneminde 5 yılda 1 şampiyonluk almışız. Keşke her sene şampiyon olabilsek. Hasan Arat başkanla başlarken Beşiktaş'a kısa vadeli katkı sağlamak için gelmedik. Buna rağmen 10 ayda 2 kupa aldık. Buraya temeli sağlam bir kulüp oluşturmak için geldik." şeklinde görüş belirtti.

"BEŞİKTAŞ KULÜBÜ, EKSİKLERİNİ MUTLAKA TAMAMLAYACAKTIR"

Siyah-beyazlı futbol takımında eksiklerin olduğunu ve kadro genişliğine yönelik eleştirileri kabul ettiklerini aktaran Mete Vardar, şunları kaydetti:

"Futbol takımımızda eksiklik var. Tek bir transfer döneminde takımı yüzde 90 değiştirdik. Eksiklerimizi görüyoruz, hocamızla istişareler yapıyoruz. Mutlaka takviyeler yapılacaktır. Transferden sorumlu yönetici arkadaşlarımız teknik kadroyla iletişim halindedir. Eksiklerin tamamlanacağını düşünüyorum. Verimlilikle ilgili 2-3 transfer olacaktır. Şu ana kadar yaptığımız takviyeler teknik kadro tarafından olumlu karşılandı ki hocamız bu oyuncuları oynatıyor. Oynatmadığı, çok az dakika verdiği 1-2 oyuncu vardır ama onlar da kadronun içindeki oyuncular. Transferde yüzde 90 başarı elde etmişiz. Eksiklerimiz var. Puan kaybettiğimiz zaman taraftarımızın üzüldüğü kadar üzülmüyor muyuz? İnanın daha fazla üzülüyoruz. Yönetici olarak eksiklerimizi gözlemleyerek bunları doğru şekilde yönetmek için buradayız. Bir ay önce kadronun genişliği ya da darlığı konuşulmuyordu. Immobile'nin arkasında Semih ve Mustafa gibi biri 19, diğeri 17 yaşında iki gencimizin olması bizi çok mutlu ediyordu. Puan cetvelinde geriye gitmemizle beraber şimdi kadro derinliğinden bahsediliyor. Kısmen herkes haklı. Özellikle son 3 maçta bu derinlikle ilgili gözlemlerimiz var. Kanatlardan daha aktif olabiliriz. Her şeyin farkındayız. Beşiktaş Kulübü, eksiklerini mutlaka tamamlayacaktır."

"KÖTÜ GİDİYORSA MAYISTA KONGREDE BİRİLERİ ÇIKAR ADAY OLUR"

Mete Vardar, Beşiktaş camiasında yüzde 1'lik kötü niyetli bir topluluk bulunduğunu savunarak, "Kötü niyetli insanlar var. 30 senedir kulübün içindeyim. İki dönem babam, iki dönem ben Beşiktaş'ta yöneticilik yaptım. Bugün kötü niyetli insanların ön plana çıktığını, düşüncelerini rahatlıkla ifade ettiğini ve yüzde 99'luk kesimden daha az tepki aldığını görüyorum. Bu da beni üzüyor. Seba'nın zamanından beri kendileri veya artıkları camianın içinde durmaya devam ediyor. Bunlar kötülükten beslenen, ne yazık ki bazı şeyler kötü gitsin de rant oluşturayım diyen insanlar. Hatalarımız var. Transferde kısmen, kadro genişliği konusunda biraz daha fazla, takım olma noktasında biraz az hatalarımız var. Bunları düzelteceğiz. Bize zarar vermek için Beşiktaş'a zarar veriyorsunuz. Kötülükten beslenmeyin. Bizim üzerimizden Beşiktaş'a mutsuzluk oluşturmayın. Camia birleşecek, bir bütün olacağız. Biz bu işten sıyrılırız. Kötü gidiyorsa mayısta kongrede birileri çıkar aday olur." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı camianın kenetlenmesinin mecburi olduğunu aktaran Mete Vardar, "Beşiktaş'ın önemli bir Avrupa takımı olması için temeli atmak zorundayız. Bunu atarken camiamız bizimle olsun, bize destek olsun. Kötü niyetli insanların tavrı bizi yıldıramaz. Kenetlenmenin daha yüksek olması lazım. Geçen maç öncesi yürüyüş yapıldı. Dışarıda 100 farklı ideolojiden oluşan on binlerce genç, stada girince tek sevdaları Beşiktaş oluyor. Bu kenetlenmeyi tüm camiaya yaymak zorundayız. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, bölünmüşlüğü ortadan kaldırın." diye konuştu.



RAMS Başakşehir maçından sonra yaptığı "Beşiktaş mağlup oldukça büyür." açıklamasının yanlış yerlere çekildiğini aktaran Vardar, "Beşiktaş böyle hakem hatalarıyla kaybettiği maçlardan sonra sinmez, kafasını önüne eğmez. Camia olarak daha da büyürüz. Dış etkenlerle olan mağlubiyetlerle Beşiktaş büyür. Beşiktaş büyürken kenetlenir. Bunu ifade etmek istedim." dedi.



Futbolun dışındaki branşlarda sportif başarının yanı sıra kulübe gelir kazandıracak girişimlerde bulunmaya gayret ettiklerini anlatan Vardar, "25 senedir kulübe 1 çivi çakılmamış. Paşamandıra, Çankırı ve İzmir'deki arazilerle ilgili çok değerli katkılar sağladık. 25 sene sonra kulübe ilk defa kupaların dışında tesis kazandırdık. Umarım bunlar zaman içinde değerlendirilecek. Gayrimenkullerle ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor." şeklinde görüş belirtti.

Kartal Yuvası mağazalarındaki verilerin taraftarın takıma olan güveninin bir yansıması olduğunu vurgulayan Vardar, "Forma satacak oyuncu getirmek lazım. Yüzde 50'ye yakın ürün ve yüzde 160 ciro artışında takıma olan güvenin etkisi olduğunu düşünüyorum. Ayrılan oyuncuların kaçının forması satılmış? Galatasaray ve Fenerbahçe'de öne çıkan oyuncular var. Çocuklar onların isimlerini slogan ediyordu. 6 aydır 'Rafa Silva' diyor çocuklar. Bugünkü yıldızlarımızı söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.