İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,001
  • EURO
    6,5758
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    120344
Spor

'Orada az kalsın...'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken mücadelenin son dakikalarında yaşanan bir pozisyon Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sarı-lacivertli camia penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirmişti. Pozisyondaki Alanyasporlu Mustafa Pektemek açıklamalar yaptı!

HT10.02.2020  10:03 - Güncelleme: 10.02.2020  10:03

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara almıştı. Mücadelenin 90. dakikasında gelişen pozisyonda Fenerbahçeliler, Mustafa Pektemek'in ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı beklemişti. Hakem Öztürk, VAR odasıyla uzun süre konuşma gerçekleştirdi. VAR incelemesine gerek görülmemesi üzerine oyun devam ettirmişti. Bu karar, Türkiye'nin gündemine otururken Mustafa Pektemek olaya dair açıklamalar yaptı.

"TOP ELİME ÇARPIYOR AMA TOPU GÖRMEDİM Kİ"

Pozisyonu anlatan Mustafa Pektemek, "Ben hakemle konuşmadım. Pozisyon görünmüyor mu zaten? Top elime çarpıyor ama ben topu da görmüyorum ki. Görmedim bir şey. Orada az kalsın takla atıyordum" ifadelerini kullandı.

Hakem Ümit Öztürk'le pozisyon üzerine konuşup konuşmadığı konusuna açıklık getiren tecrübeli futbolcu "Top orada elime çarpıyor ama hakemle 'Elime çarptı' şeklinde bir konuşmam olmadı" dedi.

Tokat'ta bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'
İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'
Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

Fenerbahçe'de gündem ligden çekilmek
Fenerbahçe'de gündem ligden çekilmek

Fenerbahçe'de gündem ligden çekilmek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.