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Spor

Ordu'da sörf festivali düzenlendi

Ordu'da düzenlenen sörf festivalinde sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

3 Ekim 2023 Salı 20:28 - Güncelleme:
Ordu'da sörf festivali düzenlendi
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Büyükşehir Belediyesince deniz sporlarını geliştirmek amacıyla adrenalin seviyesi yüksek spor türleri arasında yer alan sörf sporu için festival organize edildi.

Altınordu ilçesindeki Akyazı Sahili'nde gerçekleşen festivale 18 Yaş Altı ve Yetişkin Kadın-Erkek Açık Kategorisi olmak üzere 22 sporcu katıldı.

Sporcular, Karadeniz'in hırçın dalgalarında mücadele etti. Festivalde 18 Yaş Altı Kadın-Erkek Kategorisinde Akıl Köse birinci, Azra Arslan ikinci, Alya Eliaçık üçüncü oldu. Yetişkin Kadın-Erkek Açık Kategorisinde ise Akıl Köse birinci, Evren Saygın ikinci, İrem Aydın üçüncülüğü elde etti.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

  • sörf festivali
  • düzenli spor
  • yüksek rekabet

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