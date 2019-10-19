Ordumuz olsun daim muzaffer
Galatasaraylı taraftarlar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Sivas maçında bu pankartın yanı sıra “Ecdadımızın heybeti ma’ruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır” yazısını açtı
- Star Spor
GALATASARAY ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta taraftarlar açtıkları pankartlarla Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, tarafından hazırlanan “1974 Kıbrıs Barış Harekatı-2019 Barış Pınarı Harekatı”, “Ordumuz olsun daim muzaffer”, “Ecdadımızın heybeti ma’ruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır” ve “Türk Kürt kardeştir bölücüler kalleştir” yazılı pankartlar İstiklal Marşı okunurken tribünde açıldı. Taraftarlar iki maç aradan sonra takımın başında yer alan Terim lehine tezahüratlarda bulundu.
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