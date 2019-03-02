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Orgill 3 gol attı fatura Comolli'ye çıktı

Devre arası transfer sezonunda Wolfsberger kulübünden kadroya katılan Orgill hat-trick yaptı, fatura Comolli’ye kesildi.

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TM Dijital Haber Merkezi

Spor Toto Süper Lig’in 24.hafta maçında çekinerek geldiği Antalyaspor deplasmanında 4 gol bularak puanını 30’a çıkaran Ankaragücü’de büyük bir sevinç yaşanıyor.

ORGİLL’DEN BİR İLK

Antalya Stadı’ndan alınan 3 puanla küme düşme hattından iyice uzaklaşan ve derin bir nefes alan Ankaragücü’nde Dever Orgill’in attığı 3 gol büyük dikkat çekerken, 28 yaşındaki forvetin bu sezon Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında hat-trick yapan ilk isim olması çarpıcı istatistik olarak göze çarptı.

Mustafa Kaplan uzun süre takip ediyormuş 

Ocak ayında Avusturya’nın Wolfsberger kulübünden transfer edilen ve sarı lacivertli formayla 5 maçta 5 gol 1 asistlik performans ortaya koyan Orgill’in uzun zamandır hocası Mustafa Kaplan tarafından izlendiği ortaya çıktı. Takım çalıştırmadığı dönemlerde sık sık yurtdışında oyuncu takip eden ve gözüne kestirdiği isimleri bir bir kaydeden Mustafa Kaplan’ın Ankaragücü’ne imza atar atmaz Orgill’i transfer ettiği belirtilirken, tecrübeli teknik adamın başarılı tercihi alkış topladı.

Orgill 5 maçta 5 gol attı fatura Comolli’ye çıktı

Devel Orgill’in ilk yarıda yaptığı hat-trick sosyal medyada da yankı uyandırdı. 5 maçta 5 golle Slimani ve Frey’i yakalayan, Soldado’yu ise geride bırakan Orgill, özellikle Fenerbahçe taraftarlarına iç çektirirken, maliyet olarak yüksek fiyatlara transfer edilen ve hemen hemen hiçbir katkı alınmayan futbolcuları Türkiye’ye getiren Comolli’nin yine hedef tahtasına oturtulması gözlerden kaçmadı.

Dever Orgill’in Ankaragücü ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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