Orhan Ak’tan istifa sinyali
BEŞİKTAŞLI taraftarların bir türlü yardımcı antrenör olarak görmek istemedikleri ve istifa çağrısı yaptıkları Orhan Ak karar aşamasına geldi.
- Star Spor
Son olarak Demir Grup Sivas maçında tepkiler üzerine yedek kulübesinden tribüne çıkan ve mücadeleyi locada seyreden Ak’ın görevi bırakmak istediği ve Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya bu kararını ilettiği öğrenildi. Avcı ve Başkan Fikret Orman’ın yapacağı görüşme sonrası Ak’ı durumu netlik kazanacak.
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