Orhan Ak’tan istifa sinyali

Son olarak Demir Grup Sivas maçında tepkiler üzerine yedek kulübesinden tribüne çıkan ve mücadeleyi locada seyreden Ak’ın görevi bırakmak istediği ve Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya bu kararını ilettiği öğrenildi. Avcı ve Başkan Fikret Orman’ın yapacağı görüşme sonrası Ak’ı durumu netlik kazanacak.