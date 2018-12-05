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Origi'nin derbide attığı gol Galatasaray'ın transfer umutlarını bitirdi

Galatasaray, Origi’nin 6 dakika oynadığı Everton derbisinde galibiyet golünü atmasıyla şoka girdi!..

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OCAK ayında Liverpool’un 23 yaşındaki forveti Origi’yi kiralamak isteyen G.Saray’a kötü haber geldi. Bu sezon Premier Lig’de 1 dakika bile oynamayan Belçikalı golcü, 0-0 giden Everton karşılaşmasında sonradan oyuna girdi ve sahada 6 dakika kaldı. Ancak uzatmalarda takımına 1-0’lık galibiyeti getiren golü attı. Genç futbolcunun bu formu, İngiltere’deki bazı takımların da dikkatini çekti ve G.Saray’ın işi zorlaştı. West Ham ve Cardiff’in de Belçikalı yıldız için devreye gireceği iddia edildi.

BONSERVİSİYLE

Galatasaray’ın elindeki en önemli koz ise futbolcuyu daha önce ikna etmesi. Ancak mali olarak sıkıntılar yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Origi’yi bonservisiyle alma lüksüne sahip değil. Eğer West Ham veya Cardiff, iyi bir bonservis bedeli teklif ederse, Liverpool, 23 yaşındaki futbolcuyu satabilir. Böyle bir gelişmede ise Aslan alternatifl ere yönelecek.

(Aksam)

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