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Orkan Çınar, Beşiktaş'a geri dönüyor

Pepe ile yolların ayrılmasının ardından takımdan gönderilecek olan isimleri belirleyen ve gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Beşiktaş, Kasımpaşa maçının ardından da yapılacak olan takviyelerin çalışmalarına başlayacak.

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Beşiktaş'ta transfer hareketliliğine az bir zaman kaldı. Önceliği takımdan gönderilecek olan isimlere veren yönetim, ilk olarak ekonomik dengeyi kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Pepe ile yolların ayrılmasının ardından maliyeti yüksek olan isimlere gelen teklifler de değerlendirilmeye başlandı. Takımda bugüne kadar hiçbir problem çıkarmayan ve gerek Teknik Direktör Şenol Güneş'in gerekse de yönetimin takdirini kazanan Adriano'nun kalması için de yeni teklif yapıldı ve Brezilyalı futbolcunun kararı bekleniyor. Yönetimin hedefi, Adriano'nun Beşiktaş'ta jübile yapması yönünde. Bunun dışında Ryan Babel'e de teklif yapıldı. Dün bu futbolcuyla görüşen yönetim, Babel'in kalmasını istiyor.

Öncelik forvet takviyesi 

Devre arasında Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Orkan'ı takıma döndürmeyi planlayan Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa maçının ardından da kadroya dahil etmek istediği futbolcularla görüşmeleri neticelendirmek istiyor. Forvet takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılar, Pepe'nin ayrılmasıyla birlikte stoper transferi de gerçekleştirecek. Beşiktaş'ta alınması planlanan bir diğer futbolcu tercihi ise sağ bek olacak. Gökhan Gönül'ün yaşının geçmesi nedeniyle bu bölgeye alternatif bir isim transfer etmek isteyen yönetim, arayışlarını sürdürüyor. 

(İHA)

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