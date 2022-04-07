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Spor

Orkun Kökçü attı ama Feyenoord'a yetmedi

Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında evinde konuk ettiği Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldı. Feyenoord'da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'de attığı bir golle takımına katkıda bulundu.

7 Nisan 2022 Perşembe 23:05 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 23:05
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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord, kendi sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma gol yağmuruna sahne olurken, kazanan çıkmadı ve maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Mücadelede ev sahibi ekibin golleri; Luis Sinisterra, 74. dakikada Marcos Senesi ve 86. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü'den geldi. Slavia Prag'ın gollerini ise; 41. dakikada Peter Olayinka, 67. dakikada Yira Collins Sor ve 90+5. dakikada Ibrahim Traore kaydetti.

Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kaldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Nisan'da Çekya'da oynanacak.

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