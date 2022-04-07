Orkun Kökçü attı ama Feyenoord'a yetmedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord, kendi sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma gol yağmuruna sahne olurken, kazanan çıkmadı ve maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Mücadelede ev sahibi ekibin golleri; Luis Sinisterra, 74. dakikada Marcos Senesi ve 86. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü'den geldi. Slavia Prag'ın gollerini ise; 41. dakikada Peter Olayinka, 67. dakikada Yira Collins Sor ve 90+5. dakikada Ibrahim Traore kaydetti.

Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kaldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Nisan'da Çekya'da oynanacak.