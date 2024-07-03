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Spor

Orkun Kökçü: Avusturya'dan rövanşı almak istiyorduk

A Milli Takım'ın yıldız orta sahası Orkun Kökçü, EURO 2024 çeyrek finalinde oynayacağımız Hollanda maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 19:34 - Güncelleme:
Orkun Kökçü: Avusturya'dan rövanşı almak istiyorduk
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A Milli Takım'da Orkun Kökçü, Hollanda maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Orkun Kökçü yaptığı açıklamada, "Arka adalemde biraz sıkıntı vardı ama ciddi bir şey değil. Daha çok kramp girdi diyebiliriz. Cezalı duruma düştüm, takıma dışarıdan yardım edeceğim." dedi.

Milli oyuncu, "Hakan abinin açıklamalarını ben de gördüm. Maçtan sonra da beni tebrik etti. Milli takım ile kulüp arasında değişiklik var. Milli takımda daha çok baskı var. Zor olsa da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dün iyi bir performans gösterdim, inşallah daha iyi performans gösteririm." diye konuştu.

2008 ruhuna değinen Kökçü, "2008'de henüz 7 yaşındaydım ama maçları çok iyi hatırlıyorum. Ailemle birlikte maçları izlerken abimle hayaller kurardık. Hollanda'da maçları kazandıktan sonra bir araya gelir ve kutlama yapardık. Aynı görüntüleri şimdi internette görmek çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

Erken golün kendilerini motive ettiğini söyleyen başarılı futbolcu, "Çok güzel bir maç oldu. Maç öncesi Mert ile bu konuyu konuşmuştuk. Avusturya'dan rövanşı almak istiyorduk. Erken gol bulmamız bizi motive etti." şeklinde konuştu.

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