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Spor

Resmi açıklama geldi! Orkun Kökçü, Benfica'da

Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, POrtekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya transfer oldu.

10 Haziran 2023 Cumartesi 19:58 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Orkun Kökçü, Benfica'da
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Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün yeni takımı Portekiz ekibi Benfica oldu.

Portekiz temsilcisi, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Benfica'dan yapılan açıklamada, Orkun ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Öte yandan Portekiz basını Benfica'nın bu transfer için Feyenoord'a 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyeceğini öne sürdü. İki takım arasında yapılan anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 25 pay maddesi olduğu aktarıldı.

Milli futbolcunun sözleşmesinde ayrıca 150 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olduğu kaydedildi.

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