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Spor

Orkun Kökçü Benfica'ya gittiğine bin pişman! ''Beni özel hissettiren biri olmadı''

Yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Başarılı futbolcu Benfica'da yaşadığı günler için 'Beni burada özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Roger Schmidt de dahil.' dedi. İşte o açıklamalar...

16 Mart 2024 Cumartesi 15:37 - Güncelleme:
Orkun Kökçü Benfica'ya gittiğine bin pişman! ''Beni özel hissettiren biri olmadı''
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Geçtiğimiz yaz Feyenoord'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan milli oyuncu Orkun Kökçü, Portekiz ekibinde yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti.

"ÖZEL HİSSETTİREN BİR ŞEY OLMADI"

Kendini özel hissetmediğini söyleyen Orkun, "Buraya geldiğimden beri beni özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Roger Schmidt de dahil. Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım." şeklinde konuştu.

"DAHA FAZLASINI VEREBİLİRİM"

Oynadığı mevkiyle ilgili serzenişte bulunan milli oyuncu, "Teknik direktör beni savunmaya yakın oynatıyor, bana her türlü görevi veriyor ama benim niteliklerimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Ben ileriyi düşünen biriyim, ileriye attığım paslarla tanınırım. İstatistiklerim bunu ispatlıyor. Benfica için daha fazlasını verebilirim. Belki de hayal kırıklığım bundan kaynaklıdır." dedi.

"ÇOK FAZLA DÜŞÜNMEDİM"

Orkun Kökçü, "İmzayı attıktan hemen sonra Türk milli takımına gitmek zorunda kaldım. Stadyumda bir sunum mu? Hayır, hayır, her şey oldukça hızlı gelişti. Yaz boyunca bu konu hakkında fazla düşünmedim ve doğam gereği de oldukça mütevazıyım." açıklamasını yaptı.

"YEDEK KALMAK ÖFKELENDİRDİ"

Yedek kalmasıyla ilgili ise, "Birkaç kez yedek kalmak beni öfkelendirdi ve hayal kırıklığına uğrattı. Tam da o anlarda takım için çok şey ifade edebileceğimi biliyordum." sözlerini sarf etti.

"BİR ŞEY SÖYLEMESİNE GEREK YOK"

Son olarak Orkun, "Feyenoord'da her zaman hücum ağırlıklı oynuyordum. Burada da buna benze bir rolün olacağını düşündüm. Kulüp de bana hücuma yönelik bir pozisyonda oynayacağımı söyledi. Ancak bu şekilde önemli bir oyuncu olabilirim. Hocanın benden ne istediği konusunda fazla bir şey söylemesine gerek yoktu. Benfica'da nasıl oynamam gerektiği bana mantıklı gelmişti. Schimdt beni Hollanda'da çok fazla izled ve ona karşı çok iyi maçlar çıkardım. Teknik direktörün benim niteliklerimle ne yacağını bileceğini düşünüyordum." şeklinde konuştu.

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