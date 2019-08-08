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Orkun Kökçü: Beşiktaş bir teklif yaptı ancak Feyenoord için yeterli olmadı

Feyenoord'un 18 yaşındaki yıldız adayı Orkun Kökçü, geçen yaz Beşiktaş ile görüştüğünü söyledi.

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Feyenoord'da yükselişe geçen Türk oyuncu Orkun Kökçü, geçen yaz Beşiktaş'tan teklif aldığını ve ayrılığa yakın olduğunu söyledi.

Feyenoord'un kendisini A takıma almadığı için sinirlendiğini kaydeden 18 yaşındaki oyuncu, "Sezon öncesinde A takımla idmanlara çıkmak istedim ancak bir anlaşma yapılamamıştı. A takım ile iyi bir iş çıkarmıştım ve daha büyük soyunma odasında olmalıydım. Arabaya bindim ve babamı aradım. 'Beşiktaş ile görüş, buradan ayrılmak istiyorum. Eğer böyle devam edecekse, burada olmak istemiyorum' dedim. Genç ve sabırsızdım. Sonra babam Martin van Geel ile görüştü. Beşiktaş bir teklif yaptı ancak Feyenoord için yeterli olmadı" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM ANCAK..."

Orkun geçmiş bir röportajında da Beşiktaş'ta oynamak istediğini kaydderken, "Bir gün Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Ancak gelişimim ve geleceğim için şu an Feyenoord'da kalmam daha iyi. Gelecek sezon burada önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım" demişti.

Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla ligde 11 maça çıkan Orkun, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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