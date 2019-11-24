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Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın radarında

Abdullah Avcı’nın gözdelerinden Hollanda doğumlu genç futbolcu Orkun Kökçü, A milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. 18’lik yetenek Kartal’ın transfer gündeminde de yer alıyor.

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Beşiktaş'ın transfer listesindeki Hollandalı altyapılı genç futbolcu Orkun Kökçü, A milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı. Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden olan De Telegraaf'a konuşan 18 yaşındaki hücum oyuncusu “Türkiye’de kendimi evimde hissediyorum. Hollanda’ya göre Türkiye’de daha rahat oynama fırsatı bulabilirim. Daha önce Hollanda’da alt yaş kategorilerinde kaptanlık yaptım. Ailem de Hollanda’yı seçeceğimi düşünüyordu. Zor bir karardı. Bu kararı hızlıca vermem gerekiyordu ve bu şekilde bir karar aldım” dedi.
 
AVCI HER GÜN KONUŞUYOR
 
Beşiktaş Teknik direktörü Abdullah Avcı’nın temas halinde olduğu Orkun, Hollanda U17, U18 ve U19 milli takımlarında 18 kez görev aldı ve 5 gol kaydetti. Ümit milli takım seviyesinde Ay-Yıldızlı formayı giyen Feyenoordlu futbolcu 2 maça çıktı ancak henüz gol ya da asist sevinci yaşayamadı.
 
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