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Spor

Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! Bugün İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Benfica ile Orkun Kökçü'nün transferi için anlaşma sağladı. 25+5 milyon euroluk toplam 30 milyon euroya mal olacak transferde ilk maçta zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Serdal Adalı, milli yıldızın bugün saat 18:30'da İstanbul'a geleceğini açıkladı

Haber Merkezi12 Temmuz 2025 Cumartesi 08:44 - Güncelleme:
Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! Bugün İstanbul'a geliyor
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Beşiktaş, kadrosunu milli futbolcu Orkun Kökçü ile güçlendirdi. Siyah beyazlı kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan Orkun Kökçü, İstanbul'a geliyor.

SERDAL ADALI AÇIKLADI

Transfere ilişkin açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün bugün 18:30'da İstanbul'a geleceğini ifade etti.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır."

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.

30 MİLYON EURO

Buna göre, Beşiktaş ile Portekiz Kulübü, 25 milyon euro şarta bağlı satın alma maddesiyle 5 milyon euro garanti bonus konusunda el sıkıştı. Orkun, Beşiktaş ile çıktığı ilk maçta zorunlu opsiyon devreye girecek. Siyah beyazlılar, 30 milyon euro'luk ödemeyi taksitler halinde yapacak.

UÇAK KALKTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'yü İstanbul'a getirmek için saat 08.15'te Atatürk Havalimanı'ndan Hollanda'ya hareket etti.

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