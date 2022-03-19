Orkun Kökçü, Hollanda'da esti geçti! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Star Gazetesi 19 Mart 2022 Cumartesi 23:13 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 23:13

Hollanda Eredivise ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Orkun Kökçü'nün güncel piyasa değeri 3 milyon euro artarak 17 milyon euroya yükseldi.

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HOLLANDA'DA ORKUN KÖKÇÜ RÜZGARI

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, yükselişe geçen performansıyla büyük beğeni topladı. Bu sezon 7 gol ve 8 asistle oynayan Orkun Kökçü birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başardı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN PİYASA DEĞERİNDE REKOR ARTIŞ

Transfermarkt verilerine göre, Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü'nün piyasa değeri keskin bir şekilde yükseldi. Milli oyuncunun güncellenen piyasa değeri 3 milyon euro yükseliş göstererek, 17 milyon euroya yükseldi.

ARSENAL İLE ANILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in 21 yaşındaki milli oyuncu için devreye girdiği ve önümüzdeki yaz transferi gerçekleştirmek istediği iddiaları gündeme gelmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Orkun Kökçü, bu sezon Feyenoord formasıyla 40 resmi maçın 40'ında da ilk 11'de yer aldı. 21 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 8 asistle katkıda bulundu.