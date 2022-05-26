Orkun Kökçü, bu sezon Feyenoord'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin gözdesi haline geldi. A Milli Takım'da da forma giyen genç orta saha oyuncusu için İngiltere'nin Arsenal ve İtalya'nın Roma takımlarının transfer yarışına girdiği ileri sürüldü.
Goal'ün haberine göre; Arsenal kadrosuna yeni bir orta saha oyuncusu arıyor ancak 21 yaşındaki Türk futbolcuya imza attırabilmek için Roma ile rekabete girmek zorunda kalabilir.
Geçmişte de Arsenal'in ilgi duyduğu Orkun Kökçü bu sezonki etkileyici performansının ardından yeniden İngiliz takımının gündemine geldi. Henüz bir anlaşma olmasa da bu yaz Orkun'un transferi için bir hareketlilik yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İngiliz basınında Orkun Kökçü için "Feyenoord'un en üretken oyuncusu olmasa da oyunu kesinlikle olumlu yönde etkiliyor" yorumu yapıldı.
Orkun'un profiline uygun bir orta saha oyuncusu arayan Arsenal'in transfer için diğer adayı ise Leicester City'de forma giyen Youri Tielemans. Belçikalı futbolcu daha pahalı bir seçenek olarak görülürken, Orkun Kökçü ise makul fiyat etiketiyle öne çıkıyor.
Feyenoord ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Orkun Kökçü, bu sezon takımıyla 51 resmi maça çıktı ve 9 gol atarken 9 kez de asist yaptı.
Star Gazetesi