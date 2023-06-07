Orkun Kökçü için sürpriz teklif

Portekiz basınında yer alan habere göre, Benfica'nın başarılı oyuncu için 25 milyon euro'luk bir teklif sunduğu aktarıldı. Bu rakamın, milli futbolcunun bonservisinin %75'lik bölümü için olduğu öne sürüldü.

22 yaşındaki futbolcunun adı; Arsenal Liverpool, Manchester United ve PSG gibi ekiplerle de anılmıştı.

Başarılı orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transfere yeşil ışık yakmıştı. Orkun, "Doğru bir kulüp olursa, sanırım bu yaz bir adım atmak istiyorum" sözlerini kullanmıştı.

Feyenoord'un kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Orkun Kökçü, geçtiğimiz sezon 46 maça çıktı ve 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.