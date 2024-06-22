İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2024 Cumartesi / 16 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Orkun Kökçü: Onlar daha iyiydi

EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Takım'da Orkun Kökçü, maç sonu görüşlerini aktardı.

22 Haziran 2024 Cumartesi 22:43 - Güncelleme:
Orkun Kökçü: Onlar daha iyiydi
ABONE OL

Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Takım'da Orkun Kökçü karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Portekiz'in güçlü olduklarını bildiklerini söyleyen Orkun Kökçü, "Portekiz'in çok güçlü bir takıma sahip olduğunu biliyorduk, bunu biliyorum çünkü Benfica'da oynuyorum ve çok sayıda kaliteli oyuncu var, bunun zor bir maç olacağını biliyorduk, onlar daha iyiydi ve biz de elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Oyun planına sadık kalamadıklarını söyleyen Orkun Kökçü şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bir planımız vardı ve bu plana yüzde 100 sadık olmadığımızı düşünüyorum, Portekiz oyunun büyük bölümünde hakimiyetini sürdürdü. Şampiyonluğu kazanacak çok güçlü başka takımlar da var ama Portekiz, Euro 2024'ü kazanmak için mücadele ediyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.