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Spor

Orkun Kökçü: Schmidt ile Montella'nın oyun anlayışı benzer

A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Orkun Kökçü, Portekiz basınına özel açıklamalarda bulundu.

22 Haziran 2024 Cumartesi 14:03 - Güncelleme:
Orkun Kökçü: Schmidt ile Montella'nın oyun anlayışı benzer
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A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Orkun Kökçü, Portekiz basınından A Bola'ya açıklamalarda bulundu.

"Sizin için olumlu bir sezon muydu yoksa daha fazlasını mı bekliyordunuz? Daha fazla oynamak ister miydin? Roger Schmidt'e yönelik eleştirilerin kamuoyuna yansıdı ve koç Benfica'da devam edecek... Sen de yeni sezonda devam etmeyi ve daha fazlasını göstermeyi planlıyor musun?" sorusuna cevap veren Orkun, şu ifadeleri kullandı;

"Benfica'ya daha fazlasını vermeyi umuyordum, daha fazla oynamayı ve maçlarda daha etkili ve tehlikeli olmayı umuyordum. Daha fazlasını istedim. Benfica benim için rekor bir ücret ödedi. Dışarıdan çok fazla baskı vardı. Bu normal ve iyi bir şey çünkü ben baskıdan korkmayan bir oyuncuyum. Ve sonunda iyi istatistikler elde ettim: 7 gol ve 11 asist. Ama daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Evet, bazı sorunlar vardı ama sezonu iyi bitirdim ve en önemli şey de bu. Gelecek sezon daha önemli olmak istiyorum."

"MONTELLA'NIN 4-4-2'Sİ SCHMIDT GİBİ"

Vincenzo Montella ile Roger Schimdt'in oyun anlayışlarının benzediğini söyleyen Orkun, "Tüm oyuncular kendilerini rahat hissetmedikleri pozisyonlara getirildiklerinde bazı sorular sorarlar. Sizin Benfica'da neredeyse tüm sezon boyunca yaşadığınız gibi. Milli takımda durum farklı, diyelim ki kendi pozisyonunuzda oynuyorsunuz. Bunu nasıl bağdaştırabiliyorsunuz?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi; "Benfica'daki oyun tarzıyla Vincenzo Montella'nın Türk milli takımında uyguladığı tarz birbirine uyarlanabilir. Topa sahip olarak 4-4-2 oynadığımızda Benfica'da da sık sık ikinci forvet pozisyonunda yer alıyordum, özellikle de son bölümde. Türkiye'deki kampa geldiğimde de benzer bir pozisyonda antrenman yaptım, dolayısıyla adaptasyon konusunda herhangi bir sorunum yok. Benfica'nın oyun anlayışından Türkiye'nin oyun anlayışına geçmek zor olmadı. Evet, Benfica'da birkaç maç kaçırdım ama özellikle Polonya ve Gürcistan'a karşı 90 dakika oynadıktan sonra kendimi daha iyi hissediyorum ve Portekiz'de daha da iyisini yapabileceğimi düşünüyorum."

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