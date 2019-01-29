Orkun Kökçü'den Beşiktaş sözleri
Orkun Kökçü: Ailece Beşiktaş taraftarıyız. Halk takımı ve iyi bir taraftar kitlesi bulunuyor.
TRANSFERDE ismi Beşiktaş’la anılan Orkun Kökçü, Hollanda basınına verdiği röportajda Siyah-Beyazlı takımı övdü. Ailesinin Beşiktaşlı olduğunu vurgulayan Kökçü şöyle konuştu: Babam her zaman Feyenoord’un iyi taraftara sahip olan güzel bir kulüp olduğunu söylerdi. Futbollarında da bunu görebiliyordum. Tıpkı Beşiktaş gibi sadık bir taraftara sahip, gerçek bir halk takımı. Küçükken Hollanda Ligi maçlarına pek ilgi duymuyordum. Ailemde herkes Beşiktaşlı. Beşiktaş maçlarını hep birlikte izlerdik. (Akşam)
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