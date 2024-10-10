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Spor

Orkun Kökçü'ye dev talip! Rekor bonservis ödeyecekler

Liverpool, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile ilgileniyor. Portekiz ekibi ise milli futbolcu için istediği bonservis bedelini belirledi.

10 Ekim 2024 Perşembe 21:02 - Güncelleme:
Orkun Kökçü'ye dev talip! Rekor bonservis ödeyecekler
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Benfica forması giyen Orkun Kökçü için Liverpool iddiası gündeme geldi.

Record'da yer alan habere göre, Liverpool'un orta saha arayışında olduğu ve listede Orkun Kökçü'nün de yer aldığı belirtildi.

LİVERPOOL TAKİP EDİYOR

Liverpool scoutlarının, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendiği karşılaşmayı tribünden takip ettiği aktarıldı.

Orkun Kökçü, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile birlikte Feyenoord'da birlikte çalışmıştı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Benfica'nın ise sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini 80 milyon euro olarak belirlediği öne sürüldü.

Benfica'da sezona iyi bir başlangıç yapan Orkun Kökçü, 9 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

Benfica, Orkun Kökçü'yü 2023 yazında 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonusla kadrosuna katmıştı.

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