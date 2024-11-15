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Spor

Orkun'dan transfer itirafı: 1 milyonu çok gördüler

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü gündem olacak açıklamalarda bulundu. Bir dönem Beşiktaş'a transfer olmak üzere olduğunu ifade eden Orkun, 'O dönem Beşiktaş, bonservisim için 1 milyon doları çok gördü' dedi.

15 Kasım 2024 Cuma 01:51 - Güncelleme:
Orkun'dan transfer itirafı: 1 milyonu çok gördüler
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Benfica'da top koşturan milli futbolcu Orkun Kökçü, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Bir dönem Beşiktaş'a transfer olmak üzere olduğunu ifade eden Orkun, "O dönem Beşiktaş, bonservisim için 1 milyon doları çok gördü" dedi.

"PORTEKİZ'DE ZORLANDIM"

"Portekiz'e ilk geldiğimde bazı zorluklar yaşadım. 22 yaşında Portekiz'e geldim ve o yaşa kadar ailemle birlikte yaşıyordum. Yemek yapma, temizlik gibi konularda zorlandım; ancak sağ olsun annem ve babam, her hafta beni ziyaret etmeye çalışarak destek oldular. Şimdi ise, 15 ayın sonunda buraya tamamen alıştığımı söyleyebilirim."

"BEŞİKTAŞ 1 MİLYON DOLARI ÇOK GÖRDÜ"

"Bir dönem Beşiktaş'a transferim gündemdeydi. O dönem Feyenoord'da U19'daydım, bana A takıma çıkma sözü vermişlerdi ama kamp başladıktan sonra o sözü tutmadılar. Çok sinirim bozulmuştu. Babamı arayıp, 'Ben gitmek istiyorum' dedim. Babam, o dönemlerde Erdal Torunoğulları ile tanışıyordu. Beşiktaş'a gitmek için Feyenoord'a ısrar ettim. Gelip görüştük. Feyenoord da bırakmak istemiyordu beni ama 'tamam' dediler. O dönem Beşiktaş, bonservisim için 1 milyon doları çok gördü."

"BİRÇOK TEKLİF VARDI"

"Eski hocam Arne Slot göreve geldiğinde, onun ilk sezonunda performansımda büyük bir çıkış yakaladım. O yıl, Konferans Ligi'nde finale kadar yükseldik, ancak ne yazık ki kaybettik. Yine de o sezon gösterdiğim performansın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yaz döneminde aslında transfer olmak istiyordum; İngiltere'de ilk 6'da yer alan büyük kulüplerden bazıları benimle ilgilendi. Transfer için ciddi görüşmeler yaptık, ancak son anda gerçekleşmedi. Sonraki sezon ise Arne Slot beni takım kaptanı yaptı, ve bu sorumluluk performansımı daha da yükseltti."

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