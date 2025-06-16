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Spor

Orlando Magic, Desmond Bane'nin peşinde

Orlando Magic, Desmond Bane için Memphis Grizzlies'e 2 oyuncu ve 4 birinci tur draft hakkı verdi.

Haber Merkezi16 Haziran 2025 Pazartesi 01:14 - Güncelleme:
Orlando Magic, Desmond Bane'nin peşinde
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NBA'de sezon dışı dönemin en büyük takaslarından biri gerçekleşti.

Memphis Grizzlies, yıldız skorer Desmond Bane'i Orlando Magic'e gönderdi. Magic, Bane karşılığında büyük bir paket ödemek zorunda kaldı.

26 yaşındaki şutör gard Bane, Orlando'nun yeni parçası olurken; Memphis Grizzlies, takasta Kentaivous Caldwell-Pope ve Cole Anthony'yi kadrosuna kattı.

Magic, Bane için 4 birinci tur draft hakkı ve 1 adet birinci tur değişimi verdi.

BANE GEÇEN SEZON 23.7 SAYI ORTALAMASI YAKALADI

Desmond Bane, geçtiğimiz sezon Memphis formasıyla 42 maçta 23.7 sayı, 5.5 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Özellikle dış şut tehdidiyle Orlando'nun skor gücünü yukarı taşıması bekleniyor.

  • Orlando Magic
  • Desmond Bane
  • Memphis Grizzlies

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