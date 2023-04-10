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Spor

Orlando Magic, sezonu 7. tamamlayarak play-in hakkı kazandı

NBA'de milli oyuncumuz Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Orlando Magic, sezonu 7. tamamladı ve play-in oynama hakkı kazandı.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 12:40 - Güncelleme:
Orlando Magic, sezonu 7. tamamlayarak play-in hakkı kazandı
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Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, konuk ettiği Orlando Magic'i 123-110 yenerek normal sezonu galibiyetle kapattı ve 7. sırada play-in oynama hakkı kazandı.

Heat'te Udonis Haslem 24 sayı, Duncan Robinson ise 20 sayı attı. Ömer Faruk Yurtseven, 24 dakika süre aldığı maçta 14 sayı, 7 ribaunt, 1 top çalma, 1 blok ile galibiyete katkı verdi.

Orlando Magic'te Kevon Harris 22 sayı, Caleb Houstan ise 21 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı'nı 7. sırada tamamlayan Miami Heat, play-in turnuvasında 8. sırada normal sezonu bitiren Atlanta Hawks ile mücadele edecek.

SONUÇLAR:

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-138

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 109-95

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 128-117

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 113-108

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 115-100

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 114-119

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 101-157

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 120-114

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 105-134

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 103-81

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 95-106

Miami Heat-Orlando Magic: 123-110

New York Knicks-Indiana Pacers: 136-141

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 121-105

Washington Wizards-Houston Rockets: 109-114

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