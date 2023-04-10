Orlando Magic, sezonu 7. tamamlayarak play-in hakkı kazandı

Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, konuk ettiği Orlando Magic'i 123-110 yenerek normal sezonu galibiyetle kapattı ve 7. sırada play-in oynama hakkı kazandı.
Heat'te Udonis Haslem 24 sayı, Duncan Robinson ise 20 sayı attı. Ömer Faruk Yurtseven, 24 dakika süre aldığı maçta 14 sayı, 7 ribaunt, 1 top çalma, 1 blok ile galibiyete katkı verdi.
Orlando Magic'te Kevon Harris 22 sayı, Caleb Houstan ise 21 sayı kaydetti.
Doğu Konferansı'nı 7. sırada tamamlayan Miami Heat, play-in turnuvasında 8. sırada normal sezonu bitiren Atlanta Hawks ile mücadele edecek.
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-138
Denver Nuggets-Sacramento Kings: 109-95
Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 128-117
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 113-108
Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 115-100
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 114-119
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 101-157
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 120-114
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 105-134
Chicago Bulls-Detroit Pistons: 103-81
Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 95-106
Miami Heat-Orlando Magic: 123-110
New York Knicks-Indiana Pacers: 136-141
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 121-105
Washington Wizards-Houston Rockets: 109-114