Orman, İtalya seferinde

BURAK Yılmaz ve İsimat Mirin’i transfer eden Beşiktaş, 3 bomba için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Fikret Orman yaptığı açıklamada en az bir transfer daha yapmayı düşündüklerini söylemişti. Siyah-Beyazlılar’ın patronunun bu amaçla İtalya’ya giderken listede yer alan bazı isimler için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi. Orman, Milan forması giyen, stoper ve sağ bek mevkilerinden oynayan Cristian Zapata, Atalantalı sağ bek Timothy Castagne ve Sampdoria formasını giyip, yine sağ bek oynayan Bartosz Bereszynski’yi listesine dahil etti. 1-2 gün İtalya’da kalacak olan Orman’ın Fabri için de Fulham ile telefon görüşmesi yapması bekleniyor.