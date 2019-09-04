Orman okul sıralarında
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman dün BJK-Kabataş Vakfı Okulları’nın Çamlıca Kampüsü’nü ziyaret etti ve ihtiyaçları tespit için incelemelerde bulundu.
- Star Spor
Eğitimin çok önemli bir konu olduğunu belirten Orman, “Bir hayalimizi gerçekleştirdik. Çok güzel bir okul oldu. Öğretmenlerimize düşen en önemli görev, ülkesini seven yeni nesiller yetiştirmektir” dedi. Öte yandan “Karakartal İzinde Beşiktaş” Fotoğraf yarışmasında 6 eser ödüle layık görüldü. Başkan Orman fotoğrafları inceleyip eser sahipleriyle sohbet etti.
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