Orman okul sıralarında

Eğitimin çok önemli bir konu olduğunu belirten Orman, “Bir hayalimizi gerçekleştirdik. Çok güzel bir okul oldu. Öğretmenlerimize düşen en önemli görev, ülkesini seven yeni nesiller yetiştirmektir” dedi. Öte yandan “Karakartal İzinde Beşiktaş” Fotoğraf yarışmasında 6 eser ödüle layık görüldü. Başkan Orman fotoğrafları inceleyip eser sahipleriyle sohbet etti.