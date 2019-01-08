Orta alana Haliloviç iddiası

BEŞİKTAŞ için İtalyan medyası her gün bir transfer iddiası ortaya atıyor. Dün de Skyİtalia, futbolcu arayışı için Milano’da bulunan Başkan Fikret Orman’ın Alen Haliloviç ile görüştüğünü öne sürdü. İtalyanlar, Milan forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İstanbul’a gitmeye sıcak baktığını öne sürdü. Ligde oynamayan, Avrupa’da sadece 3 maçta forma giyen 1,69 boyundaki sol ayaklı futbolcu için Kartal, kiralama formülünü uygulamak istiyor.