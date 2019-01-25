Orta alana Sambacı Veiga
ARA transfer döneminde şu ana kadar yalnızca Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar’ı kadrosuna katan Fenerbahçe’nin, Chelsea’den Victor Moses’ın ardından Palmeiras’ın yıldızı Raphael Veiga ile de anlaştığı öne sürüldü.
Süper Lig’de alınan kötü sonuçların ardından Türkiye Kupası’ndan da elenen Sarı-Lacivertliler’in 23 yaşındaki Brezilyalı 10 numara için kulübüne 2 milyon euro ödeyeceği bildirildi. Veiga geçen sezon kiralık gittiği Aletico PR formasıyla çıktığı 48 karşılaşmada 9 gol ve 8 asistle oynamıştı.
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