Orta alana Sambacı Veiga ARA transfer döneminde şu ana kadar yalnızca Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar’ı kadrosuna katan Fenerbahçe’nin, Chelsea’den Victor Moses’ın ardından Palmeiras’ın yıldızı Raphael Veiga ile de anlaştığı öne sürüldü.