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Orta sahaya Biglia takviyesi

YENİ transfer Jean Michael Seri’nin yanına aynı kalitede bir oyuncu daha transfer etmek isteyen Galatasaray’ın gündemine aldığı ismin Milan’da forma giyen Lucas Biglia olduğu öğrenildi

  • Star Spor
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Çizme basınına da yansıyan transferle ilgili olarak İtalyan kulübünün gözden çıkardığı 33 yaşındaki futbolcu için devreye giren Sarı-Kırmızılılar, tüm imkanları zorlayacak. Tecrübeli futbolcuyu bir başka Serie A ekibi Genoa’nın da istediği ve bu transfer için de 6 milyon euro gibi bir bütçe ayırdığı belirtilirken, Cim-Bom’un da bu oyuncuyu almak için en az bu kadar rakamı gözden çıkarması gerekecek. Biglia geçen sezon Milan’da 19 karşılaşmada görev yaparken, 1 gol attı, 1 asist yaptı.

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