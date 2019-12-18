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Spor

Orta sahaya kara bomba

ORTA sahaya takviye için bazı isimler üzerinde duran Beşiktaş’ın gündemine yeni bir futbolcuyu aldığı öğrenildi.

18.12.2019  00:04 - Güncelleme: 18.12.2019  00:04

Siyah-Beyazlılar Stoke City’de forma giyen “Kara Bomba’ lakaplı Oghenekaro Etebo’yu kadrosuna katmak için harekete geçti. 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu aynı zamanda sol kanatta ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Nijerya Milli Takımı’nda 31 kez oynayan Etebo için İspanyol kulübü Eibar’ın da devrede olduğu ve bu nedenle Beşiktaş’ın transfer görüşmelerinde henüz istediği seviyeye gelemediği ifade edildi. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Etebo için Kartal, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.

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