İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2025 Çarşamba / 29 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7553
  • EURO
    46,1422
  • ALTIN
    4247.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Orta sahaya Portekizli yıldız! Beşiktaş'ta Tomas Handel mesaisi
Spor

Orta sahaya Portekizli yıldız! Beşiktaş'ta Tomas Handel mesaisi

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu. Siyah beyazlı ekip, Vitoria forması giyen 24 yaşındaki genç yıldız Tomas Handel'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
Orta sahaya Portekizli yıldız! Beşiktaş'ta Tomas Handel mesaisi
ABONE OL

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta arayış sürüyor.

Record'un haberine göre Beşiktaş, Tomas Handel'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor ancak Vitoria kiralama bedeli çok yüksek olmadığı sürece böyle bir teklife sıcak bakmıyor.

Vitoria Guimaraes, serbest kalma bedeli 50 milyon euro olan ve 2029'a dek sözleşmesi bulunan Handel'in transferi için 12 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Vitoria Guimaraes ile 48 maça çıkan oyuncu 2 gol attı ve 1 kere asist sevinci yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.