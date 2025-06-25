Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta arayış sürüyor.

Record'un haberine göre Beşiktaş, Tomas Handel'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor ancak Vitoria kiralama bedeli çok yüksek olmadığı sürece böyle bir teklife sıcak bakmıyor.

Vitoria Guimaraes, serbest kalma bedeli 50 milyon euro olan ve 2029'a dek sözleşmesi bulunan Handel'in transferi için 12 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Vitoria Guimaraes ile 48 maça çıkan oyuncu 2 gol attı ve 1 kere asist sevinci yaşadı.