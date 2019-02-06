Orta ve Uzakdoğu kurtardı

SÜPER Lig’in 3 büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, son yıllarda transferde dengeyi Orta Doğu ve Uzakdoğu’ya sattıkları futbolcularla kurdular. Transferde sattıkları kadar oyuncu alabilen 3 Büyükler, Çin ve Arap ülkelerine giden futbolculardan son 10 yılda 122 milyon euro kazandı. Ara transfer döneminde Galatasaray, Al İttihad’a giden Gary Rodrigues’in transferinden 9 milyon euroyu kasaya koydu. Son 10 yıllık dönemde en fazla para kazandıran oyuncu ise Moussa Sow oldu. Fenerbahçe Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ahli’ye sattığı golcü futbolcu için 16 milyon euro aldı. Beşiktaş, Çin takımı Shehpua’ya giden Demba Ba’dan 13 milyon euro kazandı. Sezon başında Fenerbahçe, Josef de Souza’dan 12 milyon euro alırken, Galatasaray da Gomis’ten 6 milyon euroyu gelir elde etti.