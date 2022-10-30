Ortalığı yıktı! Tüm Türkiye, Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fiorentina yenilgisinin ardından yıllar sonra önemli bir itirafta bulundu. Emre Belözoğlu, Galatasaray'da forma giydiği dönemde İtalyan ekibinde teknik direktörlük yapan Fatih Terim'in kendisini istediğini açıkladı.

EMRE BELÖZOĞLU, AVRUPA'DA İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında 10 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Ayrıca Başakşehir, bu maçta gruplar aşamasında ilk kez gol yedi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN MAÇ SONU BÜYÜK İTİRAF

Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından önemli bir itirafta bulundu. Fatih Terim'in Fiorentina'ya geldiğinde kendisini istediğini belirten Emre Belözoğlu, "Ben o sırada Galatasaray'daydım. Galatasaray, yüksek bir para istemişti. Fiorentina da o parayı verememişti." dedi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Emre Belözoğlu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı toplam 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Konferans Ligi'nde ise 11 maça çıkan turuncu-lacivertliler, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Belözoğlu, bu sonuçlarla maç başına 2.10 puan ortalaması yakaladı.