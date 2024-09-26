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Spor

Ortalık karıştı! Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler şikayeti

Resmi Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabından Arda Güler fotoğrafı paylaşılarak, 'Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu' mesajına yer verildi. Barcelona, bu paylaşım üzerine UEFA'ya şikayette bulundu.

26 Eylül 2024 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
Ortalık karıştı! Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler şikayeti
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FC Barcelona, resmi Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan bir paylaşımın beklenmedik bir heyecan yaratması üzerine UEFA'ya şikayette bulundu.

Paylaşımda Real Madrid'li Arda Güler'in bir fotoğrafı ve "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu" şeklinde bir mesaj yer alıyordu.

BARÇA'NIN HİÇ HOŞUNA GİTMEDİ

Bu yorum, Lamine Yamal'ın en iyi genç yetenek olduğuna inanan Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın hoşuna gitmedi.

Henüz 16 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde parlayan, en genç ikinci golcü olan ve dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülen Lamine Yamal'a gereken değerin verilmediğini düşünen Laporta'nın memnuniyetsizliği dikkat çekiciydi.

TWEET DAHA SONRA SİLİNDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı tarafından yapılan yorum, Barcelona taraftarlarında büyük öfke yarattı.

Tepkilerin ardından Şampiyonlar Ligi hesabının tweeti silmesiyle durum beklenmedik bir hal aldı ve Barça'nın oyuncusuna haksız muamele yapıldığına dair şüpheleri arttı.

LAPORTA AÇIKLAMA İSTEDİ

Laporta, Lamine Yamal'ın Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasındaki performansıyla hak ettiği takdiri görmesini sağlamak için UEFA'dan açıklama talep etti.

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