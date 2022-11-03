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Spor

Ortalık yıkıldı! Tüm Türkiye Volkan Demirel'i konuşuyor

Volkan Demirel, MKE Ankaragücü'ne karşı alınan ağır yenilgi sonrası 'Bütün suç benim' diyerek gündem olmuştu. Yenilginin ardından takımına uyarıda bulunan Volkan Demirel, Başakşehir maçında galibiyeti hedefliyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi3 Kasım 2022 Perşembe 20:08 - Güncelleme:
Ortalık yıkıldı! Tüm Türkiye Volkan Demirel'i konuşuyor
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MKE Ankaragücü'ne 4-1 mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, maçın ardından açıklamalarıyla gündeme damga vurmuştu. Aynı hataların bir daha tekrarlanmamasını isteyen Volkan Demirel, Başakşehir maçını kazanarak yükselişe geçmek istiyor.

"NEDENİ BEN OLABİLİRİM"

Maça iyi hazırlanamamalarının nedeninin kendisi olabileceğini söyleyen Volkan Demirel, "Büyük maç kazandıktan sonra takımda bir rehavet olabilir. Bütün suç benim. Ben geldiğimden beri en kötü mücadele ettiğimiz maç olduğunu söyleyebilirim. Bu mağlubiyet benim suçumdur." dedi.

VOLKAN DEMİREL HATA İSTEMİYOR

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda konuğu olduğu MKE Ankaragücü'ne 4-1 mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, harekete geçti. Beşiktaş galibiyeti sonrası rehavete kapılan takımını uyaran genç teknik adam tekrar hata istemiyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN GALİBİYET İSTİYOR

Hatayspor'da 3, galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Volkan Demirel, tekrar yükselişe geçmek ve takımını üst sıralara yükseltmek istiyor. Genç çalıştırıcı, bu amaçla haftaya oynayacakları Başakşehir maçını kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

VOLKAN DEMİREL'İN HATAYSPOR KARNESİ

Volkan Demirel, Hatayspor'da göreve geldiğinden bu yana 6 maça çıktı. Bu 6 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan 41 yaşındaki hoca maç başına 1.50 puan ortalaması yakaladı.

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