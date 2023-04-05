Osasuna, ispanya Kral Kupası'nda ikinci kez finale yükseldi

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Athletic Bilbao ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Osasuna finale çıkan ilk takım oldu.

Bask bölgesinin iki takımının kupadaki ilk maçında sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 yenen Osasuna, deplasmanda aldığı beraberlikle tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı.

Athletic, İnaki Williams'ın 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Normal süre bu skorla bitince uzatmalara gidilen maçın 116. dakikasında Pablo İbanez Lumbreras ile golü bulan Osasuna, zorlu deplasmanda aldığı beraberlikle finale çıktı.

Osasuna, bu kupada sadece 2004-2005 sezonunda finale yükselmiş ve Real Betis'e 2-1 yenilmişti.

Kupayı 23 kez ile en fazla müzesine götüren ikinci takım olan Athletic ise son 4 sezonda 3. kez finale kalma fırsatını kaçırdı.

Diğer yandan kupanın diğer yarı final maçı, 5 Nisan'da Nou Camp Stadı'nda Barcelona ve Real Madrid takımları arasında oynanacak.

El Clasico olarak adlandırılan İspanya'nın iki ezeli rakibinin yarı finaldeki ilk karşılaşmasında Barcelona deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yenmişti.

Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor.

Kupanın yeni sahibi 6 Mayıs'ta Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda yapılacak final maçında belli olacak.