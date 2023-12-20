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Spor

Osayi-Samuel: Bizim için en önemli şey galibiyetti

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Kayserispor galibiyetini değerlendirdi. Maçın oldukça zor geçtiğine değinen Nijeryalı futbolcu, ' İyi savaşmamız gerekiyordu, bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bizim için en önemli şey olan galibiyeti elde ettik.' dedi.

20 Aralık 2023 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
Osayi-Samuel: Bizim için en önemli şey galibiyetti
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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Kayserispor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Osayi yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Zor bir takıma karşı oynayacaktık. İyi bir takıma karşı oynayacaktık. Düşündüğümüz gibi oldu. İyi savaşmamız gerekiyordu, bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bizim için en önemli şey olan galibiyeti elde ettik." dedi.

Ayrıca, "Tabii ki büyük bir derbi. Bu derbinin önemimi biliyoruz. Onlar da bizi yenmek isteyeceklerdir. Ama bizler de kendimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Takım olarak şu anda sahip olduğumuz öz güvenle herkesi yenebileceğimizi düşünüyoruz. O maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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