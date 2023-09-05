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Spor

Osayi Samuel göz dolduruyor

Fenerbahçe'de Bright-Osayi Samuel gösterdiği performansla alkış topluyor. Son oynanan Ankaragücü maçında hem hücumda hem savunmada etkili oynayan başarılı futbolcu, iyi oyununu bir de golle süsledi.

fanatik5 Eylül 2023 Salı 10:07 - Güncelleme:
Osayi Samuel göz dolduruyor
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İsmail Kartal, Ankaragücü karşılaşmasında sağ bekteki tercihini Mert Müldür'den yana değil, Bright Osayi-Samuel'den yana kullandı. Bunun iki nedeni vardı. İlki, 25 yaşındaki oyuncunun Twente eşleşmelerindeki başarılı performansı. Diğer sebebi ise Başkent ekibinin sol kanadındaki Cephas'ın hızına, Samuel ile karşılık vermekti.

Kartal'ın bu tercihinin ne kadar isabetli olduğu maçta net bir şekilde görüldü. Cephas zaman zaman etkili olsa da oyunun genelinde Samuel karşısında zorlandı. Nijeryalı sağ bek, 90 dakikada girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sinden galip ayrıldı. Samuel ayrıca 5 top kaptı ve 3 rakip atağını uzaklaştırmayı başardı.

FENERBAHÇE'DE 4. GOLÜ

25 yaşındaki futbolcu, mücadeleyi yüzde 84 pas isabetiyle tamamladı. Osayi-Samuel, savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da kilit rol oynadı. Fenerbahçe, öne geçmesini sağlayacak pozisyonları bulsa da Dzeko ve Tadic net fırsatları harcadı.

Samuel, 60. dakikada sağ kanattan bindirme yaptı, Dzeko'nun güzel pasında ceza sahasında topla buluşan Nijeryalı futbolcu dar açıdan çok iyi bir vuruş yaparak galibiyet golünü attı ve takımına 3 puanı kazandırdı. Bu aynı zamanda başarılı oyuncunun Fenerbahçe forması altındaki 4. golü oldu.

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